Dün gece 03.29'da merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14,47 kilometre derindeki deprem yüzeye yakın olduğu için çevre illerde de hissedildi.

Deprem sonrası bazı vatandaşlar sokaklara çıkarken ekipler de bölgede inceleme başlattı. Depremde Konak ilçesine bağlı Kubilay Mahallesi'ndeki Selahattin Oğlu Camii'nin minaresi yıkıldı.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından izmir depremiyle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

"1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor"

Açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 büyüklüğündeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun."