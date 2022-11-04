Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/w0HsKrvnsl
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