Cumhuriyet Halk Partisi, CHP’li bazı belediye başkanlarının yakınlarını belediyelerde görevlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP leke kabul etmeyen partidir. Bu tür yanlış uygulamalar kamuoyu önünde gerçekten sırıtmaktadır. Ben özellikle bu konuları gündeme getiren medyanın müspet bir iş yaptığını düşünüyorum, bunların gündeme gelmesinden bu otokontrolden memnunuz, belediye başkanlarına gerekli uyarılarda bulunuyor. Çeki düzen vermesi kendilerinden talep ediliyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber