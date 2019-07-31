Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yapımı devam eden yeni MİT binasını ziyaret etti.
Helikopter ile alana inen Erdoğan ile yanında bulunan heyet, binada incelemelerde bulundu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili olan bina ve çevresinde, sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerin olduğu öğrenildi.
5 bin dönümlük arazide yapımı devam eden yeni yerleşkede kaba inşaat tamamlandı.
MİT’in halen Yenimahalle ilçesinde hizmet veren eski yerleşkesi de dahil bütün birimlerinin 1-2 yıl içerisinde Bağlıca’da toplanması amaçlanıyor.
Kaynak: DHA