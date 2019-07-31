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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:21 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi başladı.
Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatının yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyarete gitti..
Basına kapalı görüşme 14.08'de başladı.
Kaynak: TRT Haber
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