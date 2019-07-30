Akademisyenlerden, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararına tepki geldi.

1071 akademisyenin imzasıyla yayımlanan bildiride, "Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan ifadeler, dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmez" denildi.

Tepkilere cevap veren Anayasa Mahkemesi'nden yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Hak ihlali kararı, bildiride yer alan düşünceleri paylaştığımız ya da desteklediğimiz anlamına gelmez. AYM'nin hiç bir şekilde katılmadığı sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir" denildi.

Kaynak: TRT Haber