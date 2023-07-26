SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
ÇEVRE
TEKNOLOJİ
GÜNCEL
EĞİTİM
PODCAST
HAVA DURUMU
VIME
TRT'DEN HABERLER
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
KORONAVİRÜS
32.9ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
26.07.2023 14:42
, 26.07.2023 14:53
SON GÜNCELLEME
26.07.2023 14:53
CHP'de Tanju Özcan hakkında ihraç kararı
CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugünkü toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiden ihracına karar verdi.
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar gelecek...
ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Haniye ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Milli Savunma Bakanı Güler, üç ülkenin savunma bakanları ile görüştü
14:51
Sakarya Üniversitesi araştırma üniversitesi olma yolunda
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Haniye ile görüştü
14:30
Kanada'daki selde kaybolan 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı
14:37
Yüksekova-Yeniköprü Tüneli'nde ışık göründü
14:24
Antalya'da orman yangınına müdahale sürüyor
Sıcak hava havadan bunalan güvercinler süs havuzunda serinledi
FOTO FOKUS
Davaların gölgesindeki başkan adayı: Donald Trump
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
CHP'de Tanju Özcan hakkında ihraç kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Haniye ile görüştü
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Mardin'de eylem hazırlığındaki kadın terörist etkisiz hale getirildi