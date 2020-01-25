CHP'de 37. Olağan Kurultay takvimi işliyor. İlçe kongrelerinde sona yaklaşıldı. 973 ilçeden 900'ünde seçim tamamlandı.

555 ilçe başkanlığına tek adayla gidildi. 345 ilçede ise birden fazla aday yarıştı. İstanbul'da 19, İzmir'de 15, Ankara'da 4 ilçenin başkanı değişti.

Gözler il kongrelerine çevrildi. Kongre takvimi 26 Ocak'ta Bitlis ve Hakkari ile başlayacak. İzmir'de 8, İstanbul'da 9, Ankara'da ise 16 Şubat tarihlerinde seçim yapılacak.

Parti kulislerinde İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde mevcut il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tek aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir il kongresine de tek adayla gidilecek. Mevcut il başkanı Deniz Yücel yeniden aday olacak.

Ankara il başkanlığı seçimleri için ise kulisler hareketli. 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek il kongresinde mevcut İl Başkanı Rıfkı Güvener ile birlikte birden fazla aday var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi bir ismi işaret edeceği ve kongreye tek adayla gidileceği konuşuluyor.

Olağan kurultay 28-29 Mart'ta olacak. Genel başkan seçimi yapılacak ve parti yönetimi belirlenecek. 60 kişilik Parti Meclisi'nin içinden seçilecek isimlerle, yeni Merkez Yönetim Kurulu şekillenecek.