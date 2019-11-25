CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

"Beştepe'ye giden CHP'li" tartışması ile ilgili konuşan Öztrak, "Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz." dedi.

Bu kumpasın ona buna değil CHP'ye karşı tezgahlandığını belirten Öztrak, "Biz CHP'ye karşı kurulan bu kirli kumpası sükunetle genel hukuk ve parti hukuku içinde bozmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Öztrak, "CHP'nin ruhunda Kuvayı Milliye vardır. Bir tek, CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber