Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kadına yönelik şiddetin insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri olduğunu belirten Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz. #25KasımKadınaŞiddeteHayır — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 25, 2019

Kaynak: TRT Haber