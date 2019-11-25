AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Havalimanında gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Beştepe'ye giden CHP'li" tartışmasına değindi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Kirli bir senaryoyla karşı karşıyayız"

Tamamen adrese teslim, (CHP'de) parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük kirli bir senaryoyla karşı karşıyayız.

[Beştepe'ye giden CHP'li tartışması] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tamamen adrese teslim, parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye yönelik kirli bir senaryoyla karşı karşıyayız. pic.twitter.com/WhqgwXj6K8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2019

Eğer Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, siyasetin ahlakını düşünmesek, vatandaşlarımızın siyasetten beklentilerini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup.

"CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor"

Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeleri gerekiyor ve bunun güçlü bir özür olması gerekiyor. CHP'nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz.

"Adres belli olmuştur"

"Saray bize komplo kurdu" diyerek çirkin bir şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönük olarak bu ifadeyi kullanan kim varsa, bilin ki bu komplonun içindedir. Adres belli olmuştur. Çünkü sürekli olarak iddialara cevap vermek, yalan haber, yalan siyaset zincirine cevap vermek, bu zincirin nerede kurgulandığını, nereden kaynaklandığını, kimden enerji aldığını, kimden akıl aldığını ortaya koymak yerine sürekli olarak topu taca atma şeklinde bir gündem peşindeler.

"Bizi zerre kadar ilgilendirmiyor"

Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel Merkezini göstermektedir. Kendi iç meseleleridir. Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'yi karıştırdıkları için özür dilemeleri gerekir. Komplonun gerisini nasıl halledecekleri kendi meseleleridir, bizi zerre kadar ilgilendirmiyor.

[Beştepe'ye giden CHP'li tartışması] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Meselenin CHP içerisinde üretilmiş bir kumpas olduğu ortaya çıktı. pic.twitter.com/ejJlQPWk7t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2019

Siyaset-medya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu, yukarıdan aşağıya literatüre geçecek bir skandallar zinciri.

Kaynak: AA