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Gündem
AA 03.06.2023 13:17

CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi

CHP Parti Meclisi toplantısında, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin analizi ile kurultay takvimi ele alındı.

CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi
[Fotograf: AA]

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel'in seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.

PM'nin, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) tam yetki verdiği öğrenildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı açıklamasının ardından toplanacak kurul, kurultay takvimini belirleyecek.

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