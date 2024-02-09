Parçalı Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.02.2024 17:33

CHP Meclis Grubunda 'oda' krizi çözüldü

CHP Grup Protokol Müdürü Şükran Kütükçü'nün uyarılara rağmen boşaltmadığı Meclis İdare Amiri odası için Genel Sekreterlik devreye girdi. Kütükçü'nün odadaki eşyaları tahliye edilirken, kapıya CHP'li Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan'ın isimliği asıldı.

CHP Meclis Grubunda 'oda' krizi çözüldü

 

CHP'de kasımda gerçekleşen kurultay sonrası Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve Meclis İdare Amirliği görevinden ayrıldı.

Aytekin'in Boşalttığı odaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesiyle özel kalem müdürlüğünden alınarak Grup Protokol Müdürlüğüne getirilen Şükran Kütükçü yerleşti.

CHP Grubunda 18 Ocak'ta yapılan seçim sonucu Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Meclis İdare Amirliği görevini üstlendi. Ancak Meclis'te başdanışman kadrosuyla görev yapan Şükran Kütükçü, CHP Grup katındaki odayı boşaltmadı.

Genel Sekreterlik devreye girdi

Bunun üzerine Uğur Bayraktutan'ın girişimiyle Meclis Genel Sekreterliği devreye girdi. Destek Hizmetleri personeli, Koruma Dairesinde görevli polislerin nezaretinde Kütükçü'nün eşyalarını tahliye etti.

İdare Amirinin kapısına Uğur Bayraktutan'ın isimliği asıldı. Meclis Genel Sekreterliği tarafından, Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

ETİKETLER
CHP TBMM
Sıradaki Haber
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:32
Trump Nevada'da Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini rahat kazandı
18:35
Murat Kurum: Deprem siyaset üstü bir meseledir
18:16
Belçika'da başörtülü kadın otobüs şoförünün sözlü tacizine uğradı
18:19
Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 kişinin yargı süreci devam ediyor
18:00
"Yağmur'un şarkısı" depremden etkilenen illerde zil sesi olsun istiyorlar
17:47
AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı
Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ