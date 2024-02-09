Parçalı Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.02.2024 17:24

Bakan Kacır: Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü belirterek, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır: Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı.

Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınladı.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun Dünya'ya dönüş yolculuğu 47 saat sürdü.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin paylaşım yaptı.


Gezeravcı'nın, görevi boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi gerçekleştirdiğine işaret eden Kacır, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikteydi. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Alper Gezeravcı Mehmet Fatih Kacır Milli Uzay Programı Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Erdoğan: Daha birçok Gezeravcı'yı uzaya göndereceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:32
Trump Nevada'da Cumhuriyetçi Partinin ön seçimlerini rahat kazandı
18:35
Murat Kurum: Deprem siyaset üstü bir meseledir
18:16
Belçika'da başörtülü kadın otobüs şoförünün sözlü tacizine uğradı
18:19
Bakan Tunç: Deprem soruşturmalarında 2 bin 825 kişinin yargı süreci devam ediyor
18:00
"Yağmur'un şarkısı" depremden etkilenen illerde zil sesi olsun istiyorlar
17:47
AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Muğla'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
FOTO FOKUS
Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı
Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ