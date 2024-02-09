Bakan Kacır: Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı.

Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınladı.

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun Dünya'ya dönüş yolculuğu 47 saat sürdü.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye’nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı.



İlk astronotumuz @TURKastro Alper Gezeravcı, 21 gün süren görev boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan on üç bilimsel deney gerçekleştirdi.



Uluslararası Uzay İstasyonuna gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak… pic.twitter.com/YTFOscLjDh — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 9, 2024

Gezeravcı'nın, görevi boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi gerçekleştirdiğine işaret eden Kacır, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikteydi. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.