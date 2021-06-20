Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile kendisinin de yer aldığı video paylaştı.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadesine yer verdi.
Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, #BabalarGünü'nü kutluyorum. pic.twitter.com/fixW17DwgL— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 20, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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