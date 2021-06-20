Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile kendisinin de yer aldığı video paylaştı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Çocuklarına iyilik ve doğruluk yolunu gösteren, onların ilk kahramanı olan cefakar babaların, Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadesine yer verdi.