CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ASİAD Genel Kurulunda konuşuyor. https://t.co/CFt2DNOEAs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2019

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye nasıl büyür, nasıl kalkınır?" diye sordu. Türkiye için 4 aşamalı bir çözüm önerisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, önerilerini tek tek sıraladı:

"Türkiye bölgesinde ve dünyana nasıl saygın bir ülke olur? Birincisi şu hukukun üstünlüğü, demokrasi. İkincisi üreten Türkiye, Türkiye’nin üretmesi. Üçüncü aşama güçlü bir sosyal devlet. Son aşamamız da sürdürülebilirlik. Bunu sürdürülebilir kılmanız lazım. Çünkü dünya süratle değişiyor, teknolojide olağanüstü gelişmeler oluyor ve Türkiye bunların tamamını izlemek zorundadır."

Kaynak: TRT Haber