Yeni yasama yılı stratejisi, millet ittifakının yol haritası ve HDP'nin ittifak açıklamaları... Cumhuriyet Halk Partisi, bu gündem başlıklarıyla kampa girdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Abant kampında gündem yoğun. Yeni anayasa çalışmalarından, yeni yasama yılı takvimine kadar birçok önemli başlık kampta değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu milletvekilleri ile yasama yılını değerlendirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Ankara'daki cenazesinin ardından Cumartesi kampa katılacak.

Anayasa değişikliği, siyasi ve ekonomik gelişmeler kampta ele alınacak

CHP lideri milletvekillerine hitap edecek. Yeni yasama yılına ilişkin yol haritası da belirlenecek. Anayasa değişikliği dahil, siyasi ve ekonomik gelişmeler kampta ele alınacak. Milletvekillerine güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bilgi de verilecek.

Kılıçdaroğlu, basına kapalı bölümde parti yönetimi ve milletvekillerinin önerilerini dinleyecek.

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden gelen açıklamalar da kampın gündeminde yer alacak.

