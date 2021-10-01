Mağara ve dehlizlere giriyor, arazide önüne çıkan engelleri aşıyor. Üzerindeki kamerayla kritik noktalardan anlık görüntü aktarımı sağlıyor.

ACROB, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren yeni yerli mini inansız kara aracı (İKA).

Onun görevi keşif ve gözlem. Arazi, meskun mahal veya mağara operasyonlarında kullanılabiliyor.

Kendi küçük görevi büyük

Mühendis Göktuğ Türk, "İstihbari bilgiler sayesinde operasyonlarını belirleyip buradaki olası can kaybını önlemek amaçlı keşif ve gözlemleri ACROB'la rahatlıkla sağlayabiliyoruz" dedi.

Batarya dahil toplamda 5 kilogram ağırlığa sahip olan ACROB küçük cüssesine rağmen envanterine girdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Mehmetçik'e büyük oranda yardım edecek. Oldukça sağlam yapıya sahip ACROB tek er tarafından opere edilebilecek.

ACROB'a yoğun talep

ACROB 6 metre yüksekten düşmeye dayanıklı olarak üretildi. 200 metreye kadar uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor. 25 santimetreye kadar dikey engelleri, merdivenleri aşabiliyor. Küçük boyutu sayesinde en dar alanlara girebiliyor.

İhracatına başlanan ACROB'a yurt dışından da yoğun talep var. ACROB afet bölgelerinde de görev yapabiliyor.