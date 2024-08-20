Çevre dostu gemi yapımına devlet teşviği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi filosunun gençleşmesi için yoğun çaba harcıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Filosu Yenileme Teşvik Belgesi imza töreninde yaptığı konuşmada, “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik” kapsamında ilk defa özel sektör sahipli Kapıdağ ve Ayşenaz isimli gemilerin teşvikten yararlanan ilk çevre dostu Türk Bayraklı gemiler olarak inşa edileceğini söyledi.

"Çevre dostu gemiler inşa edeceğiz"

Bakanlık olarak 2 geminin dönüşümü için toplamda 6 milyon dolarlık teşvik sağlayacaklarının altını çizen Uraloğlu, “Sülfür içermemesiyle yeni nesil yakıt olarak kabul edilen Methanol yakıt kullanan ana makine ile donatılarak inşa edilecekler. Gemilerimiz filomuzdaki ilk alternatif enerjili, çevreci gemiler olacaklardır” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Ticaret Filosu Yenileme Teşvik Belgesi imza törenine katıldı. Uraloğlu, “Deniz ticaret filomuz yenilenmesi adına hayata geçirdiğimiz en önemli çalışmalardan biri olan ‘Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik’ kapsamında, ilk defa özel sektör sahipli Kapıdağ ve Ayşenaz isimli kimyasal ürün tankerlerinin, teşvikten yararlanan ilk çevre dostu Türk Bayraklı gemiler olarak inşa edileceği anlamlı bir buluşmadayız” dedi.

Uluslararası ticari taşımacılıkta en büyük paya sahip olan sektörün hiç şüphesiz denizcilik sektörü olduğunun altını çizen Uraloğlu, 2023’te dünyada taşınan 14,3 milyar ton yükün 12,4 milyar tonunun yani yaklaşık yüzde 86'sının deniz yolu ile taşındığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Ülkemizde ise rakamın 450 milyon tonlara yakın olduğunu görüyoruz ve tonaj olarak yüzde 87,5’i, değer olarak ise yüzde 54,8’i deniz yolu ile gerçekleşmiştir. Düşük maliyet ve verimlilik avantajıyla deniz taşımacılığı; sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah için olmazsa olmazdır. Bu durum denizcilik sektörünü küresel ticarette en stratejik sektörü konumuna getirmiştir. Ayrıca denizcilik sektörü, 21. yüzyılda sadece bir taşımacılık türü olmaktan da çıkmıştır. Gemi inşa sanayi, liman ve gemilerde kullanılan yeni teknolojiler, sektörel enerji verimliliğinin artırılması, liman hizmetleri, deniz turizmi ve yatçılık deniz çevresinin yönetimini kapsayan daha geniş bir sektör, ticaret ve hizmet dalına dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

Türkiye, dünyada 12'inci en büyük filoya sahip

Deniz ticaret filosunu büyüklüğünün ve filodaki gemilerin yaşının deniz taşımacılığının geliştirilmesi açısından çok önemli faktörler olduğunu belirten Uraloğlu, Türk deniz ticaret gemi filosunda, 2023 yılı sonu itibarı ile bin groston üzerinde 2 bin 28 adet gemi bulunduğunu vurguladı.

Bu gemilerin toplam taşıma kapasitesinin 48,9 milyon dedveyt ton ile Türkiye’yi dünyanın en büyük 12’nci gemi filosuna sahip ülkesi yaptığını anımsatan Uraloğlu, bu filonun maddi değerinin yaklaşık 25 milyar dolar olduğunun altını çizerek, “Ancak bu gemilerin ortalama yaşının 21,4’tür. Bu kapsamda filomuzu gençleştirmek amacıyla Bakanlığımızın birçok çalışmasından biri de 'Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik'tir. Söz konusu yönetmeliğimiz, sektörel talepler kapsamında güncellenmiş ve 23 Mart 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmeliğimizin amacı özetle; ülkemizin deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, emniyetli, sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesinin desteklenmesidir. Bahse konu yönetmeliğimiz, gemi sicillerimize kayıtlı 50 ile 50 bin groston arası ticari gemilerden 20 yaş ve üzeri olanları kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

"2 geminin dönüşümü için 6 milyon dolarlık teşvik sağlıyoruz”

Alınacak teşvikler ile yeni inşa edilecek gemilerin ana sevk sistemlerini; çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştüreceklerini ifade eden Uraloğlu, “Bugün de bu kapsamdaki ilk iki özel sektör gemisinin dönüşümü için bir aradayız. Hicri Ercili Denizcilik Anonim Şirketi tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurunun uygun bulunması neticesinde şirket bünyesinde yer alan; 5 bin 499 Grostonluk Kapıdağ isimli kimyasal ürün tankerine teşvik kapsamında 3,2 milyon, 5 bin 401 Grostonluk Ayşenaz isimli kimyasal ürün tankerine ise 2,8 milyon olmak üzere 2 gemiye toplamda 6 milyon dolarlık teşvik sağlıyoruz.” dedi.

Hurdaya ayrılacak söz konusu gemilerin yerlerine inşa edilecek petrol tankerlerinin her birinin yaklaşık olarak 6 bin 283 groston büyüklüğünde ve teşvikten yararlanan ilk çevre dostu Türk bayraklı gemiler olacaklarının altını çizerek, “Sülfür içermemesiyle yeni nesil yakıt olarak kabul edilen Methanol yakıt kullanan ana makine ile donatılarak inşa edilecekler. Gemilerimiz filomuzdaki ilk alternatif enerjili, çevreci gemiler olacaklardır” diye konuştu.