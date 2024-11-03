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Gündem
AA 03.11.2024 12:40

Cevdet Yılmaz'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılında, Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'dan AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesinin, demokrasi ve kalkınma tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açtığını belirtti.

Bu dönemde aziz milletin verdiği güçle vesayet odaklarının tasfiye edilerek, demokrasinin standartlarının yükseltildiğini, hak ve özgürlüklerin güçlendirildiğini ve sivil siyasetin alanının genişletildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde ekonomide büyük bir dönüşüm yaşandı. 2002 yılında 238 milyar dolar milli gelir büyüklüğü, 36 milyar dolar ihracat, 3 bin 600 dolar kişi başı gelir rakamlarından, 2024 sonu itibarıyla 1,3 trilyon doları aşan milli gelir büyüklüğü, 264 milyar dolar ihracat, 15 bin doları aşan kişi başı geliri konuştuğumuz günlere geldik. Türkiye Yüzyılında, Cumhur İttifakı olarak daha yüksek demokratik standartlara ve daha ileri kalkınma hedeflerine ulaşarak, ülkemizin bağımsızlığına, halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz."

AK Parti 22 yıldır iktidar
AK Parti 22 yıldır iktidar

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Cevdet Yılmaz AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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