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TRT Haber-İHA 03.11.2024 11:46

Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Ankara’nın kalbinde yeniden hayat buldu

Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay’daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ⁠aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi.

Kızılay’ın merkezine geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen evlerin yer aldığı  82 bin metrekare alandaki Saraçoğlu Mahallesi'nde, Emlak Konut GYO tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sevgili Başkentliler, Ankara’nın kalbindeki Saraçoğlu Mahallesi’nin yenilenen yüzünü gördünüz mü? Bugün Saraçoğlu’nda vakit geçirmek, doğa ve tarih ile iç içe olmak için harika bir gün” notuyla Saraçoğlu’nun yeni görüntülerini paylaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan 2020 yılında atıl durumdaki bölgeyle ilgili talimat verdi

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olarak tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi'nin yapımı 1946 yılında tamamlandı. Uzun yıllar boyu lojman olarak kullanılan yapılar zamana yenik düştü. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atıl durumdaki bölgeyle ilgili talimat verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut harekete geçti ve ‘Saraçoğlu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi' hayata geçirildi. 82 bin metrekare alanda konumlanan Saraçoğlu Mahallesi'nde koruma, yenileme ve yaşatma projesi çalışmalarıyla yeni sosyal donatılar oluşturuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

3 binin üzerinde ağaç dikildi

Projeyle mahalleye geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen 119 konut, 159 odalı apart otel ve 237 iş yeri kazandırıldı. 44 bin metrekarelik yeşil alan ile bir de çocuk parkı yapıldı. Aynı zamanda alanda bulunan 210 anıt ağaç korundu ve 3 binin üzerinde ağaç dikildi. Geçen yıl tamamlanan projeyle Ankara'nın merkezi hem yeni bir yeşil alana hem de tarihi dokusu ortaya çıkarılmış yeni bir mahalleye kavuştu. Vatandaşlara Kızılay'ın kalbinde yeşil alanlar ve kafelerin bulunduğu nefes alabilecekleri sosyal alan sunuldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum
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Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Ankara’nın kalbinde yeniden hayat buldu
Türkiye’nin ilk toplu konut projesi Ankara’nın kalbinde yeniden hayat buldu
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