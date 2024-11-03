Duman 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 03.11.2024 00:16

121 ilçeye kaymakam atandı

Kaymakam atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile Polis Akademisi Başkanlığına da Prof. Dr. Murat Balcı atandı.

121 ilçeye kaymakam atandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama karalarına göre, Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı’na Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü’ne Fatih Ayna atandı.

Öte yandan, 17 kente vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması yapıldı. 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Mustafa Varank kaza geçirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:55
Van'da 26 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
00:49
Iğdır'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
01:03
İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:25
FETÖ firarisi saklandığı gizli bölmede yakalandı
23:09
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
22:40
Mustafa Varank kaza geçirdi
Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu
Katil İsrail Beyrut'un Dahiye bölgesinde bir apartmanı vurdu
FOTO FOKUS
Mustafa Varank kaza geçirdi
Mustafa Varank kaza geçirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ