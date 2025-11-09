Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
Gündem
AA 09.11.2025 16:24

Cevdet Yılmaz'dan "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz 'yeşil vatan seferberliği' kapsamında, bu yıl da 81 ilimizde milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılının çevre vizyonuyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

[Fotograf: AA]

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son 23 yılda dünya genelinde orman varlığını artıran ender ülkeler arasında olmayı başardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz 'yeşil vatan seferberliği' kapsamında, bu yıl da 81 ilimizde milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılının çevre vizyonuyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Sen de http://gelecegenefes.gov.tr adresinden fidanını sahiplen doğaya katkını, 'yeşil vatan'a imzanı, geleceğe bir nefes bırak…"

