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Gündem
AA 24.07.2024 10:58

Cevdet Yılmaz: Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı devrede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "71 eylemden oluşan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nın, bugün itibarıyla yayımlanarak uygulanmasına başlanmıştır" dedi.

Cevdet Yılmaz: Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı devrede
[Fotograf: AA]

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda hazırladıkları Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin (UYZS) 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planını, tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşların, özel sektör ve STK'ların geniş katılımıyla güncellediklerini ifade etti.

Türkiye yapay zeka alanına damgasını vurmaya hazırlanıyor
Türkiye yapay zeka alanına damgasını vurmaya hazırlanıyor

Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar ışığında kapsamlı toplantılar sonucunda hazırladığımız 71 eylemden oluşan UYZS Eylem Planı'nın, bugün itibarıyla yayımlanarak uygulanmasına başlanmıştır.

UYZS Eylem Planımız, Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, küresel firmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik işbirliklerinin ilerletilmesi, yapay zeka girişim ekosisteminin geliştirilmesi, yapay zeka alanında yetkin işgücünün artırılması, yerli yapay zeka uygulamalarının çoğaltılması, Türkiye'yi küresel oyuncu haline getirecek işlemci altyapısının geliştirilmesi gibi önemli eylemler içeriyor."

Yılmaz, bir yandan bu eylemlerin en hızlı ve etkili şekilde hayata geçirilmesini takip ederken, bir yandan da yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri izleyerek tüm paydaşlarla birlikte dinamik bir şekilde eylemleri güncellemeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin yapay zeka atılımına katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, görüş ve önerileri ile katkı sunan STK'lere teşekkür eden Yılmaz, eylem planının ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

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Yapay Zeka Cevdet Yılmaz
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