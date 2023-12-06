Cevdet Yılmaz: Türkmen elektriği ve doğal gazının dünyaya sunulmasında projeler üstlenmeye hazırız

Yılmaz, TOBB ve DEİK işbirliğiyle Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'na katıldı.

Buradaki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin Türkmenistan'a selam ve muhabbetlerini ileterek başlayan Yılmaz, Türkmenistan'ın Türkiye'nin kardeş ülkesi, Türkmen milletinin de Türk milletinin kemik kardeşi olduğunu söyledi.

Türkmenistan'ı bağımsızlık ilanı sonrası tanıyan ilk ülkenin Türkiye olmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Yılmaz, son dönemde ikili ilişkilerde yakalanan olumlu havanın kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Yılmaz, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un bugün yapılan toplantıları tarihi bir aşama olarak nitelendirdiğini aktararak, bugünle birlikte yeni ve ilişkilerin çok daha güçlü olduğu bir dönemi başlatacaklarını ifade etti.

"Milli Lider ve Halk Maslahatı Başkanı Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov'un mart ayında ve Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov'un haziran ayında ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaretler, Türk-Türkmen kardeşliğinin en önemli göstergeleri olmuştur." diyen Yılmaz, iş insanlarının da karşılıklı temaslarını artırarak yeni işbirliği kapıları açmasını teşvik ettiklerini söyledi.

Yılmaz, son olarak 26 Ekim'de Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un Türkiye'yi ziyareti kapsamında Ankara'da bir iş forumu gerçekleştirdiklerini, çok kısa süre sonra bu kez Aşkabat'ta iş insanlarının tekrar bir araya gelmiş olmasını çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.

"Firmalarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi en önemli adımı oluşturmaktadır"

Türkmenistan'a geniş bir heyetle geldiklerine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Amacımız, iş insanlarımızın bir araya gelmesi ve yeni işbirliği alanları tesis etmeleridir. Zira ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde firmalarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi en önemli adımı oluşturmaktadır. Bizlere düşen, bakanlar, başkan yardımcıları, bürokratlar olarak gerekli ortamı, işbirliği zeminini hazırlamaktır. Ama asıl iş, iş insanlarına düşüyor. Onlar bir araya gelecekler ve sonuç odaklı bir şekilde ortak projeler geliştirecekler, işbirlikleri geliştirecekler. Biz de onlara elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Birbirini tamamlayan ekonomik yapılarımız, ilişkilerimizin her geçen gün derinleşmesine katkı sunmaktadır. Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 6 Şubat depreminin ekonomi ve ticaretimiz üzerinde olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomimiz büyümeye devam etmekte ve her geçen gün Türk ekonomisi gücünü artırmaktadır."

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin son 20 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4, Cumhuriyet'in 100. yılında ise son 14 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü belirterek, ekonominin bu yılın 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 civarında büyüdüğünü, yıl sonunda yüzde 4,4 hedeflerinin olduğunu söyledi.

Bu yılın sonu itibarıyla Orta Vadeli Program'a göre Türkiye'nin ekonomik büyüklüğünün 1 trilyon 67 milyar dolara ulaşacağına, bu rakamla Türkiye ekonomisinin nominal dolar bazında dünyanın 17'nci, satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci büyük ekonomisi konumunda olduğuna dikkati çeken Yılmaz, son 20 yılda ihracatın 36 milyar dolar seviyesinden geçen yıl itibarıyla 254 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bu yıl ise 255 milyar doların üstünde ihracat beklediklerini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinde son dönemlerde yaşanan enflasyon sorunuyla da mücadele ettiklerini, gelecek yılın ortalarından başlayarak belirgin bir şekilde enflasyonda düşüş eğilimi görüleceğini ve 2026'da tek haneli enflasyona yeniden ulaşılacağını vurguladı.

"5 milyar dolara da rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum"

Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında 2 milyar doları aştığını, bu yılın 11 ayında 2,5 milyar dolara ulaştığını ve yıl sonu itibarıyla 3 milyar dolara yakın ticaret hacmi beklediklerini söyledi.

İki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Buna da en kısa sürede sizlerin ve iş dünyamızın da yoğun gayretiyle, gerek Türk gerek Türkmen iş adamlarının yoğun gayretiyle 5 milyar dolara da rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum. Bununla da yetinmeyeceğiz. Hedeflerimize ulaştıkça yeni hedefler koyarak daha ileri noktalara hep birlikte yürüyeceğiz. İlişkilerimizde en önemli başlıklardan bir tanesi enerji konuları. Bugün de enerji konularını değişik düzeylerde yoğun bir şekilde ele aldık, tartıştık. Kanıtlanmış doğal gaz rezervi açısından dünyanın en büyük dördüncü ülkesi konumundaki Türkmenistan ile Asya ve Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye'nin, doğal gazın dünya piyasalarına erişimi bakımından işbirliği yapması gerektiğine inanıyoruz.

Bir taraftan da tabii az önce değerli dostum Atdayev'in de söylediği gibi elektriğin de dünyaya ulaştırılmasında işbirliği yapmaya hazırız. Gerek Türkmen elektriğinin gerek doğal gazının dünya piyasalarına sunulmasında yeni ve çok büyük ölçekli projeleri birlikte üstlenmeye, geliştirmeye hazırız. Bugün bu konuda gördüğüm mutabakat, sıcak yaklaşım geleceğe dair gerçekten büyük ümitler beslememe sebep oldu. Türkiye'ye gider gitmez, Enerji Bakanlığı'mız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızı bu konuda harekete geçireceğiz ve bu konuda somut adımlar planlayarak birlikte atacağız."

"El birliğiyle çalışmamız gerekiyor"

Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'ın doğal kaynaklardan elde ettiği geliri kendi ülkesine yatıran, yatırıma dönüştüren bir ülke olduğunu belirterek, "Diğer taraftan şu gerçeği de biliyoruz. Doğal gaz, fosil kaynaklar bir gün bitecek, ebedi kaynaklar değil, sınırlı kaynaklar. Bu kaynaklarla ilgili dünyada da malum birçok tartışma var. Bir an önce bu kaynakları harekete geçirip kullanmamız ve Türkmenistan'ın çeşitliliğe sahip bir ekonomik yapı oluşturması için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor." dedi.

Sanayi alanında hem ticaret hem de ortak yatırımlar anlamında da daha güçlü bir ilişki beklediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, ulaştırma alanında orta koridor yine stratejik öneme sahip bir alan. Orta koridorla ilgili de Türkmenistan ile ve diğer ilgili ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz. Lojistik ulaşım konularında, ulaştırma konularında ortak çabalarımızı devam ettireceğiz. Bölgesel anlamda da yaptığımız işbirlikleri çok önemli. Bir taraftan, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan üçlü mekanizması, liderler düzeyinde ve farklı düzeylerde devam ederken diğer taraftan Türk Devletleri Teşkilatı platformunda da çok taraflı ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak bu platforma katılmasını da çok değerli bulduğumuzu belirtmek istiyorum."

Müteahhitlik alanında Türkiye'nin dünyada en çok proje üstlendiği ülkelerden birinin Türkmenistan olduğuna işaret eden Yılmaz, "51 milyar dolar civarında bugüne kadar müteahhitlerimiz projeler hayata geçirdiler. Bini aşkın proje üstlendiler. Olimpiyat kompleksinden Aşkabat Havalimanı Projesi'ne, Türkmenbaşı Limanı Projesi'nden Aşkabat Televizyon Kulesi'ne, fabrikalardan enerji santrallerine, enerji nakil hatlarına varıncaya kadar birçok büyük simgesel proje, Türk müteahhitleri tarafından hayata geçirildi. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz tabii ki." diye konuştu.

Yılmaz, gelecek süreçlerde ortaya çıkabilecek her türlü işbirliği alanında ortak hareket etmeye ve adımlar atmaya da karşılıklı olarak karar verdiklerini belirterek, "İş dünyamızın farklı sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun, ülkelerimiz ve iş dünyamız için hayırlara ve yeni işbirliklerine vesile olmasını diliyor, iş forumunun ülkelerimiz için yeni fırsatlara, yatırımların karşılıklı olarak artırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, forumun gerçekleştirilmesinde katkısı olan DEİK'e, TOBB'a ve Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Programın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, Arkadağ Akıllı Şehri'ni, şehirdeki minyatür kent "Tarihi Medeni Seyligahı" ve Uluslararası Ahalteke Atçılık-Spor Kompleksi'ni ziyaret etti, "Galkınış Milli At Üstünde Oyunlar" gösterisini izledi.