Cevdet Yılmaz: Tarihi bir ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir ana daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Astronotumuz Alper Gezeravcı'yı ve ekip arkadaşlarını taşıyan roket başırılı bir şekilde uzaya fırlatılarak Türkiye’nin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı kardeşimizin gerçekleştirileceği deneylerin uzay alanında ülkemizdeki akademik çalışmalar için önemli katkılar sunması ve çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. Milli Uzay Programımızın yürütülmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğunun, semalarımızda ve ötesinde bayrağımızı dalgalandıran bu dönüm noktasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu gurur; 100’üncü yaşında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı başlatan Türkiye’nin, Türk Milleti’nin, bu gurur hepimizin…"