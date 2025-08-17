Açık 31ºC Ankara
Gündem
AA 17.08.2025 18:36

Cevdet Yılmaz Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, çevrim içi düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı"na katıldı.

Cevdet Yılmaz Gönüllüler Koalisyonu Liderler Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Alaska Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmeleri öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen "Gönüllüler Koalisyonu" çevrim içi liderler toplantısına katıldığını açıkladı:

"Gönüllüler Koalisyonu Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, AB ve NATO temsilcileri ile Avrupa dışından Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkeleri kapsamaktadır. Çatışma yerine diplomasiyi öne çıkaran ilkesel yaklaşımıyla Türkiye, barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

Cevdet Yılmaz Vladimir Zelenskiy Ukrayna Avrupa Birliği NATO
