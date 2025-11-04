Az Bulutlu 20.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 04.11.2025 13:19

Cevdet Yılmaz: Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı bir ittifaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır" açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz: Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı bir ittifaktır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cevdet Yılmaz NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifak olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Cevdet Yılmaz
Göz içi enjeksiyon tedavisiyle görme kalitesi arttı
Göz içi enjeksiyon tedavisiyle görme kalitesi arttı
