Açık 27.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.08.2025 21:10

Cevdet Yılmaz: Ana muhalefet, parti içi kavgalarını siyasetin geneline yansıtıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınadığını ifade ederek, "İçerikten önce usul ve üslup gelir." dedi.

Cevdet Yılmaz: Ana muhalefet, parti içi kavgalarını siyasetin geneline yansıtıyor

Yılmaz, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

 

"İçerikten önce usul ve üslup gelir.

Milli iradenin yürütme organındaki karşılığı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimizin en yüksek makamına yönelik olarak CHP Genel Başkanının sarf ettiği hakaret içeren sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

Ana muhalefet partisi millete karşı sorumluluğunu unutarak, polemik ve gerilim siyaseti izlemeyi, parti içi kavgalarını siyasetin geneline yansıtmayı sürdürüyor. "

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz CHP Özgür Özel
Sıradaki Haber
Burhanettin Duran: Özgür Özel'in sözleri siyasi nezaket açısından asla kabul edilemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
21:57
Maltepe'de havai fişek atarak yangın çıkaran zanlı tutuklandı
22:10
Bakan Kacır: Teknolojik bağımsızlık, ekonomik bağımsızlığın anahtarıdır
21:38
BM: Gazze'de açlıktan ölen insan haberleri sıradan bir olay haline geldi
21:48
Kapalı alanda sigara içenlere cezalar artacak
21:33
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
İETT otobüsünden kopan parça istasyondakilerin üzerine böyle savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ