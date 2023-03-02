Şiirlere, şarkılara, romanlara konu oldu. Hastaları sağlığına kavuştururken pek çok hekimin yetişmesini de sağladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, tarihi, donanımlı personeli, teknik altyapısı ile Türkiye'nin en köklü fakültelerinden biri.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ilk binası 1911 yılında yapıldı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ayrılarak 1967 yılında ayrılarak ayrı bir fakülte olarak kuruldu.

Cerrahpaşa'da tedavi gören sadece 16 hasta kaldı

Cerrahpaşa, yaklaşık 110 bin metrekare kapalı alana kurulu. Ve şimdi bu tarihi fakülte depreme dayanıksız olduğu için tahliye ediliyor.

Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, tahliyeyle ilgili, "Taburcu edemediğimiz hastalar vardı. Yoğun bakımlarımızda yatan hastalar vardı. Bunları diğer hastanelerle, İstanbul içinde olan hastanelerle görüşerek oradaki meslektaşlarımızla bir dayanışma içerisinde süratle onları yerleştirdik" dedi.

800 yatağın boşaldığı hastanede şu anda sadece 16 hasta bulunuyor. O hastalar da bu hafta ilgili servislere nakledilecek.

"Daha önce güçlendirdiğimiz binalarda hizmet sürüyor"

Hastanenin güçlendirilen bazı bölümlerinde ise sağlık ve eğitim hizmeti devam ediyor. 4'üncü ve 5'inci sınıf öğrencileri yenilenen amfilerde stajlarını yapıyor.

10 yıldır hazırlık yapıldığını belirten Çetinkale, "Son 6 yıl içerisinde yapılan 40 bin metrekare kapalı alana sahip prefabrik yapılarımız var orada sağlık ve eğitim hizmetimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

6 tarihi bina bulunuyor

Fakülte içinde 6 tescilli tarihi yapı var. Bunlardan 2 tanesi güçlendirildi, 2'si güçlendirme aşamasında, diğer ikisi de yıkıldı yeniden yapılıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yeni binaları yapılıncaya kadar nerede hizmet vereceği ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Kamera: Muratcan Reyhan