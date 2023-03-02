Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerin etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla ilk gün Türkiye'ye yardım ekibi gönderdi.

Depremin olduğu ilk andan itibaren canla başla çalıştılar. Bir cana ulaşmak için saatlerce enkaz başındaydılar.

Arama kurtarma çalışmalarına destek veren Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı acil kurtarma ekiplerinden biri bugün uçakla Azerbaycan'a döndü.

Kurtarma ekibini, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği çalışanları, medya ve kamuoyu temsilcileri karşıladı.

Türk diplomatlar, Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki faaliyetinin özveri ve profesyonellik örneği olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan devletine ve halkına desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

"Sizin acınız bizim acımızdır"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Genel Operasyon Daire Başkan Yardımcısı Alasker Aliyev, Türkiye'deki ekiplerle omuz omuza arama kurtarma operasyonlarına katıldıklarını ifade etti.

"Bu tek Türkiye'nin acısı değildir, Azerbaycan'ın da acısıdır. Bütün Azerbaycan halkı bu acıyı kalbinde hissediyor ve her bir vatandaşımız Türkiye'nin yanındadır."

Azerbaycanlı ekipler 53 kişinin enkazdan kurtarılmasında görev aldı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ekiplerinin 53 kişinin enkazdan kurtarılmasında görev aldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta muhtelif mekanlarda toplam 830 çadır ile 2 sahra hastanesi kurduklarını belirterek, deprem bölgelerinde sağlık hizmetleri ve yemek dağıtımı gibi yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini aktardı.