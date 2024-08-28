Parçalı Bulutlu 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.08.2024 13:09

Çelik'ten İsrail'in eli kanlı bakanına tepki: Hitler’in dışişleri bakanını rol model aldığına şüphe yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katil İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok" açıklamasını yaptı.

Çelik'ten İsrail'in eli kanlı bakanına tepki: Hitler’in dışişleri bakanını rol model aldığına şüphe yok

AK Parti Sözcüsü Çelik, soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik, "Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok" ifadelerine yer verdi.

"Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır"

Netanyahu’nun katliam şebekesinin hedefinin tüm insanlık olduğunu vurguladığı açıklamada, şunların altını çizdi:

"Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Ömer Çelik
Sıradaki Haber
Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika 30 Ağustos'ta ilk kez sergilenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
Hayvan barınağı adı altında vurgun: 37 milyon liralık dolandırıcılıkta 5 gözaltı
14:52
2024-YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı
14:44
Meteoroloji'den 5 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı
14:35
Hamas: İsrail'in Batı Şeria'daki geniş çaplı saldırısı ilhak projesini uygulama girişimidir
14:23
Putin ile Aliyev, Güney Kafkasya'daki durumu görüştü
14:23
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 12 kişi yakalandı
Anneleri Gazze'de kalan Filistinli 5 bebek Doğu Kudüs'te hastanede büyüyor
Anneleri Gazze'de kalan Filistinli 5 bebek Doğu Kudüs'te hastanede büyüyor
FOTO FOKUS
36 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
36 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ