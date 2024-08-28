Çelik'ten İsrail'in eli kanlı bakanına tepki: Hitler’in dışişleri bakanını rol model aldığına şüphe yok

AK Parti Sözcüsü Çelik, soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanı Katz'ın "Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli" sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik, "Netanyahu’nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz: 'Batı Şeria halkı, Gazze’de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli' demiş. Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u kendisine rol model olarak seçtiğine hiç şüphe yok" ifadelerine yer verdi.

"Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır"

Netanyahu’nun katliam şebekesinin hedefinin tüm insanlık olduğunu vurguladığı açıklamada, şunların altını çizdi:

"Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz. Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı."