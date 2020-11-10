Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Hayatını Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesine ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına adamış, diplomat ve siyasetçi Saib Ureykat'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Filistin halkına en derin taziyelerimizi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, haklı davasında Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunun altını çizdi.

Hayatını #Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesine&bağımsız Filistin devletinin kurulmasına adamış, diplomat&siyasetçi Saeb Erekat’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.Filistin halkına en derin taziyelerimizi sunuyorum. Haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 10, 2020

ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın 8 Ekim'deki COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine 23 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinden İsrail'e ait Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesine nakledilmişti. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Ureykat'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.