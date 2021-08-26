Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Afganistan'ı görüştü. Çavuşoğlu, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'la da görüşerek tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Afganistan’daki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.
Çavuşoğlu'ndan yeni İranlı mevkidaşına tebrik
Çavuşoğlu, ayrıca İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan’la da telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşını tebrik etti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere İran Afganistan
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