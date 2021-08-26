Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Afganistan’daki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu'ndan yeni İranlı mevkidaşına tebrik

Çavuşoğlu, ayrıca İran’ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan’la da telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşını tebrik etti.