Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve NNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, NATO genişlemesi konuları ele alındı.