Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen illerdeki sağlık personelleriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 kişinin atamasının yapılacağını açıkladı.

10 İLDEN BİRİNDE HİZMET İÇİN

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI

Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 10, 2023

Bakan Koca, "İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4 bin 255’i hemşire, bin 302’si ebe, 4 bin 24’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Bakan Koca son başvuru tarihinin 15 Mart olduğunu duyurdu.

Yerleştirmeler 30 Mart tarihinde noter huzurunda yapılacak.