Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 18:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi. Erdoğan ayrıca TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Nauseda, merdivenlerde Türkiye ve Litvanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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