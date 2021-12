Pakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı marjında Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile Afganistan'daki güncel durumu ele aldık" ifadesini kullandı.

Discussed current situation in #Afghanistan w/Acting FM Emir Khan Muttaqi of Afghanistan on the sidelines of @OIC_OCI Foreign Ministers Meeting. pic.twitter.com/y863E7jPFj