Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Uzaktan eğitim nasıl olacak?

Televizyon kanalları açtık. 10 stüdyo kurduk. 674 öğretmen, TRT personelleri ile binden fazla kişi gece gündüz çalışıyor. Bir dersin toplam yapılma süreci toplam 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor. Hala bu süreç sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bir dersin toplam yapılma süreci toplam 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor. https://t.co/SjtK6PXDVM pic.twitter.com/VkGQOYqZje — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Sadece televizyonla yetinmedik. Canlı platformlar kurduk. Öğrenciye tavsiyede bulunan bir yapay zeka sistemi.

Öğretmenlerimiz sürekli olarak bir eğitimin içerisindeler.

"Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı 10-12 kat artırıyoruz"

Canlı sınıflar yaptık. Canlı sınıf yapabilen ülke sayısı 3'ü 4'ü geçmiyor. Burada eksiklerimiz vardı, hatalarımız vardı. Uzaktan eğitim sistemiyle ilgili bir araştırma yaptık. Eksikliklerimizi görme fırsatımız oldu. Özellikle canlı sınıf meselesini küçük sınıflar için çok önemsiyoruz. Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz. Öğretmen ve öğrenciler sınıflarda olduğu gibi senkronize eğitim yapabilecek.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre bu süreçte asgari 10-12 kat artırıyoruz.https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/rbMW5IeYnk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Uzaktan eğitimi biz anlık olarak ölçüyoruz. Her an ölçüyoruz.

Erişimde fırsat eşitliği olsun diye internet kotaları 2 katına çıkarılıyor.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitimi biz anlık olarak ölçüyoruz. Her an ölçüyoruz. Erişimde fırsat eşitliği olsun diye internet kotaları 2 katına çıkarılıyor. https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/sdda5pGASI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Biz dünyada da ilk kez yaz tatilini de eğitim fırsatı olarak değerlendirdik. Kanallarımız yaz tatili boyunca eğitim vermeye devam etti. Yaz tatili süresince tasarı-beceri atölyeleri kurduk.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Biz dünyada da ilk kez yaz tatilini de eğitim fırsatı olarak değerlendirdik. Kanallarımız yaz tatili boyunca eğitim vermeye devam etti. Yaz tatili süresince tasarı-beceri atölyeleri kurduk. https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/ytOzL4LYR3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Yabancı dille ilgili uluslararası nitelikte bir içerik hazırladık ve sunduk.

38 ilden 189 bin civarında öğretmenle canlı platformda görüşme imkanı bulduk. Yüzbinlerce öğretmenimizin dünyada geçerli sertifikaları almasını sağlıyoruz. Artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 38 ilden 189 bin civarında öğretmenle canlı bir platformda görüşme imkanı buldum. Bunu beraber omuzluyoruz ve siz orada bu çabayı gösterdikçe gözümüz arkada değil mesajını vermek çok önemli.https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/iPm6Teq5EA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

"İlk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışması yaptık"

Erişimde zorluk yaşayan çocuklarımızın somut bir takım araç gerece de ihtiyacı var. İlk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışması yaptık. Kitaplar üzerindeki en yüksek talep buradan geliyor.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Erişimde zorluk yaşayan çocuklarımızın somut bir takım araç gerece de ihtiyacı var. Bunu fark ettiğimizde ilk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışması yaptık.https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/rFwDRApGAA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Öğrencilere uyum konusunda paketler hazırladık.

"Her sabah bir spor eğitimi olmasını istiyoruz"

Öğrencilerle ilgili EBA kanallarının yeni hazırlık dönemi programları çıktı., bunları paylaşacağız. Her sabah bir spor eğitimi olmasını istiyoruz. Okulda böyle bir imkanımız yok ama burada var.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: EBA kanallarının yeni hazırlık dönemleri programları çıktı, bunları paylaşacağız. Her sabah bir spor eğitimi olmasını istiyoruz.https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/SowWaxK2dZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

"Hiçbir tedirginlik yaşamıyoruz"

31 Ağustos'ta yüzyüze eğitim başlamazsa senaryomuz da vardı. Onun gereğini de hazırlamıştık. Başlasaydı onun da gereğini hazırlamıştık. Hiçbir tedirginlik yaşamıyoruz, kaliteyi yükseltiyoruz.

Ders kitabının dışında çocuklara öğrenci çalışma kitabı verilecek. Ders kitapları okullara gönderildi.

"5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz"

Yaklaşık 1,5 milyon çocuğun EBA'ya erişim sorunu var. 5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları erişimde zorluk çeken çocukların bulundukları bölgelere kuruyoruz. EBA'ya erişemeyen çocuklar için 17 kitaplık set veriyoruz.

[Uzaktan eğitim çalışmaları] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaklaşık 1,5 milyon çocuğun EBA'ya erişim sorunu var. 5 bin 200 EBA destek noktası kuruyoruz. EBA'ya erişemeyen çocuklar için 17 kitaplık set veriyoruz. https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/10sQiVZKok — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

"Öğrenciler uzaktan eğitim konularından da sorumlu olacak"

Ölçme değerlendirme konusunda çocuklar uzaktan eğitimde gördükleri konulardan da sorumlu olacak.

Özel okul ücretlerinde iade olacak mı?

Özel okulların, velilerin talepleri doğrultusunda tedbirler alması noktasında beklentilerimizi çok net olarak ifade ettik. Onların da geçen bir deklerasyonu oldu. Biz talebe uyarak özel okullarda indirim yapma konusunda ki her bir okulun şartı, ücreti farklı, okula göre değişecek bir durum söz konusu. Her okulun bunu yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin bir mutabakatı var.

Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?

Kararı Milli Eğtim Bakanlığının tek başına alması mümkün değil. 21'inde hangi sınıflar açılacak? Bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Sadece resmi kaynaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde ne yazıyorsa odur. Biz hiçbir çocuğumuzu öğretmenimizi riske eden bir karara imza atmayız. Salgının seyri itibarıyla sürekli bir değerlendirme söz konusu olduğu için buna uygun olarak durumumuzu dikkate alacağız. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok.

[Okulların 21 Eylül'de açılması] Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bakanlığımızın kararı tek başına alması mümkün değil. Biz hiçbir çocuğumuzu, öğretmenimizi riske atan karara imza atmayız. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/9hO1mbOJxB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Sınavların kapsamı nasıl belirlenecek?

Sınavların yüz yüze olması konusunda simülasyon yapıyoruz. Uzaktan eğitimdeki konulardan sorumlu değilsiniz diye bir şey söz konusu değil.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim aldıklarında sınavlarının yüz yüze olması ve bu sınavlardan sorumlu olmaları konusunda simülasyonlar yapıyoruz. Uzaktan eğitimdeki konulardan sorumlu değilsiniz diye bir şey söz konusu değil. https://t.co/LXmY5fyHoQ pic.twitter.com/AnIdgC1Dcx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

"'Öğretmenler okullara gitmek istemiyor' ifadesi bana çok anlamsız geliyor"

Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle küçük sınıflarla ilgili başlama noktasında çok daha kararlıyız. Her gün tam zamanlı olmayabilir. Seyreltilmiş, kademeli dediğimiz şey bununla ilgili. Öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu biz okulumuzda olmak istiyoruz, bizim ulaşamadığımız öğrenciler var nasıl ulaşacağız gibi binlerce soru geliyor. Ben öğretmen arkadaşlarımdan inanılmaz derecede memnunum. Bu işe sahip çıktılar. Okullara gitmek istemiyor öğretmenler ifadesi bana çok anlamsız geliyor.

Eğitimde gelecek vizyonu

Öğrenciler aldığı sertifikalara göre bazı derslerden muaf olabilecek. Muaf olduğu dersler yerine spora, sanata yönelebilecek.