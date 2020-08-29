İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda metruk binalar, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahları, elektronik oyun salonları, internet cafeler, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevreler kontrol edildi.

Uygulama, 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeği ile 6 bin 923 noktada düzenlendi.

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1281 kişi yakalandı, 2’si çocuk 24 kayıp kişi bulundu.

186 bin 303 araç kontrol edildi, 29 bin 878 araca işlem yapıldı, 118 aranan araç tespit edildi, 784 araç trafikten men edildi.

Uygulamada 5 bin 406 metruk bina ve 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlendi.

Uygulamada çok sayıda ruhsatsız silah, tabanca, kesici/ delici alet ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.