Çamlıhemşin Tüneli yıllık 295 milyon lira tasarruf sağlayacak

Uraloğlu, 960 metrelik tünelde düzenlenen törende, tünelin, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temelini attıkları Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, 36,5 kilometre uzunluğundaki projenin Pazar-Ardeşen yol ayrımından başladığına işaret ederek, "Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkisinde Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre olarak son buluyor. Yeni bir yaklaşımla ele alarak bitümlü sıcak karışım kaplamalı inşa ettiğimiz projemiz kapsamında 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli ve toplam uzunlukları 215 metre olan 4 adet köprü ile 3 adet kavşak bulunuyor." diye konuştu.

Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafi şartlarının, yerleşim yerlerini birbirinden ayıran doğal engellerle dolu olduğunu dile getiren Uraloğlu, yörenin aşırı yağış alan bir bölge olması, dik eğimli topografik yapısı nedeniyle kaya düşmeleri, sel afetleri ve heyelan riski taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, bu engeller karşısında asla pes etmediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dağları tünellerle delerek, derin vadileri köprülerle geçerek, insanımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirdik, medeniyetimizin sınırlarını genişlettik. Bugün burada 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli'ndeki kazı çalışmalarını tamamlayıp ışık görme aşamasına gelerek bu azmin ve kararlılığın bir örneğini daha yaşıyoruz. Ardeşen ayrımından Ayder Yaylası'na yol boyunca trafiğin güvenli akışını sağlamak amacıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan Çamlıhemşin ilçe geçişini Çamlıhemşin Tüneli ile geçiyoruz."

Son 22 yılda 715 kilometre tünel açıldı

Tünelin devamında Çamlıhemşin'in eşsiz doğasını korumak için 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli'ni de hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yolumuz, Karadeniz Bölgesi'nde son dönemlerde hem kış turizmine hem de yayla turizmine hizmet eden ve her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğunu rahatlatarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 180 milyon lira, akaryakıttan 115 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 295 milyon lira tasarruf edeceğiz."

Projenin başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, yolumuz sayesinde önemli ölçüde azalacak, turistlere ve Rizeli hemşehrilerimize daha rahat bir seyahat imkanı sağlayacak. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkan tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yol medeniyettir, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir" anlayışıyla son 22 yılda ülkenin yüksek standartlı yol ağıyla donatıldığını ifade etti.

Projede 960 metrelik tünelle 4 köprü, 3 kavşak bulunuyor

Toplam 68 bin 94 kilometrelik kara yolu ağının 29 bin 590 kilometresinin bölünmüş yollardan oluştuğunu aktaran Uraloğlu, 81 ilin 77'sinin birbirine bölünmüş yollarla bağlı olduğunu belirtti.

Ülke genelinde 2002'ye kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Son 22 yılda 715 kilometre tünel açılarak bu uzunluğun 765 kilometre çıkmasıyla nasıl büyük bir iş başarıldığının boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğumuz da 788 kilometreye ulaşmıştır. Bu yapılarımız sayesindeki seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 113 milyar 870 milyon lira iş gücü tasarrufu, akaryakıttan ise yaklaşık 83 milyar 622 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 197 milyar 492 milyon lira ekonomik fayda sağlıyoruz."

"Yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın da Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum"

Rize'nin, Avrupa ile Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerinde yer aldığını anımsatan Uraloğlu, "Doğu bloku ülke pazarlarına ulaşım imkanı sağlayan konumu ile Doğu Karadeniz'in önemli merkezleri arasında yer almaktadır. Hızla büyüyen ve gelişen organize sanayi bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla da Karadeniz'de önemli bir lojistik üs haline gelecektir." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, 22 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapı yatırımları için 135 milyar 935 milyon lira harcadıklarını, 2002'ye kadar sadece 12,2 kilometre olan bölünmüş yolun da 187,3 kilometreye ulaştırıldığını ifade etti.

Rize'de çok önemli projeleri tamamladıklarına işaret eden Uraloğlu, "İyidere-İkizdere, Kendirli, Isırlık, Güneysu Başköy yolları ve bir araya geldiğimiz Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu gibi 16 kara yolu projesine devam ediyoruz. Yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın da Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum. Bu limanımız Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip." dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından kullandığı iş makinesiyle kazı yapıp ilk ışığın tünele girmesini sağladı.

Açılan bölümünden ellerinde Türk bayrağıyla tünele giren işçileri karşılayan Uraloğlu, bayrağı teslim aldı.