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Gündem
AA 17.07.2024 15:43

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Bahreyn, Guatemala, Bosna Hersek ve Sırbistan Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra, Bahreyn Büyükelçisi Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic ile ayrı ayrı görüştü.

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