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Gündem
TRT Haber, AA 17.07.2024 15:33

Hakan Fidan Nijerli mevkidaşı Sangare ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurt Dışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile görüştü.

Hakan Fidan Nijerli mevkidaşı Sangare ile görüştü
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Hakan Fidan'ın, Niamey’de Nijer Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou ile görüştüğünü duyurdu.

 


 

Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katılmıştı.

Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın Nijer'i ziyaretinde ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bu kapsamda iş birliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların yanı sıra Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve İsrail-Filistin meselesi başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alınacağını duyurmuştu.

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