2. Thodex davasında ara karar açıklandı

Thodex’e ilişkin görülen ilk dava geçen yıl karara bağlanmış, kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer 11 bin 169 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Konuyla ilgili yeni mağdurların şikayetleri üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 21 şüpheli hakkında bir iddianame daha düzenledi.

Duruşma 3 Aralık 2024'e ertelendi

Davanın ilk duruşmasına cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Özer savunmasında, bundan önce verdiği beyanları tekrar ettiğini söyledi.

Thodex davasında ara karar çıktı.



Örgüt elebaşı Özer’in tutukluluk hali devam edecek, duruşmaya gelmeyen sanıklar için yakalama kararı çıkarılacak.



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Mahkeme heyeti alınan diğer ifadelerin ardından ara kararını açıkladı.

Faruk Fatih Özer’in tutukluluk halinin devamına, duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Açılan 2'nci davada Özer için 3 ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istenmişti.