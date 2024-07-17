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TRT Haber 17.07.2024 15:10

2. Thodex davasında ara karar açıklandı

Binlerce kişiyi mağdur eden Thodex'in kurucusu bir kez daha hakim karşısına çıktı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Duruşma 3 Aralık 2024 saat 14.30’a ertelendi.

2. Thodex davasında ara karar açıklandı

Thodex’e ilişkin görülen ilk dava geçen yıl karara bağlanmış, kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer 11 bin 169 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Konuyla ilgili yeni mağdurların şikayetleri üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 21 şüpheli hakkında bir iddianame daha düzenledi.

Duruşma 3 Aralık 2024'e ertelendi

Davanın ilk duruşmasına cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Özer savunmasında, bundan önce verdiği beyanları tekrar ettiğini söyledi.

 


 

Mahkeme heyeti alınan diğer ifadelerin ardından ara kararını açıkladı.

Faruk Fatih Özer’in tutukluluk halinin devamına, duruşmaya gelmeyen 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Açılan 2'nci davada Özer için 3 ayrı suçtan 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istenmişti. 

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