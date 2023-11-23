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Gündem
AA 23.11.2023 16:26

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok ve Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Tanzanya Büyükelçisi Bakari, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Bakari, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Kabulde, Büyükelçi Bakari, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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