Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Dissanayake'nin eşi ve çocuğu ile bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Cayrus, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cayrus'un, eşi ve oğlu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Lillian

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Lillian, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Lillian'ın Türkçe "Nasılsınız?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi.

Lillian'ın bazı Büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbaev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kazakbaev, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kazakbaev'in eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.