Uganda, Hollanda ve Kongo Cumhuriyeti büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Beştepe'deki ilk törende Uganda Büyükelçisi Nusura Tiperu ve beraberindekiler hazır bulundu.

Tiperu, güven mektubunu sunduktan sonra çocuklarının yanı sıra elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı’na takdim etti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

[Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Tiperu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu]

İkinci törende Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Hollanda Büyükelçisi, eşi ve çocuğu ile birlikte bazı büyükelçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

[Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu]

Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Jean-Jaures Ondele de güven mektubu sunan bir diğer isimdi.

Büyükelçi, çocukları ile büyükelçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.

[Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu]