Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, eski ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın, "Türkiye anlaşmazlığın dışında dursun." sözlerine tepki gösterdi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, " Sayın başkan yardımcısı, mağdura ve saldırgana eşit muameleden kaçınmanız ve bu nedenle yasa dışı olarak Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca işgal ettiği topraklardan çekilmesini istemesi için Trump yönetimine çağrıda bulunmanız adil olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan adayı Biden, "Trump yönetimi gerginliğin derhal azaltılması için Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini aramalı, ayrıca Türkiye gibi ülkelerden de anlaşmazlığın dışında durmalarını talep etmeli" açıklaması yapmıştı.