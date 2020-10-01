TBMM Genel Kurulu, 65 günlük aranın ardından mesaisine bugün yeniden başlayacak.

Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Saat 13.00'te anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Erdoğan, iç siyaset ve dış politikada yaşanan önemli gelişmelere ilişkin mesajlarını Meclis'ten verecek.

Ziyaretçi kabul edilmeyecek

Yasama yılı açılışına katılacak protokol ve davetiyeli izleyiciler dışında, TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Meclis Başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği akşam resepsiyonu, pandemi nedeniyle bu yıl yapılmayacak.

İlk iş Irak ve Suriye tezkereleri

Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işinin, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresinin olması bekleniyor.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin ele alınması öngörülüyor.

Bu arada 6 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Bütçe maratonu

Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2021 yılı bütçe teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Bütçe görüşmelerinin bu yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonu yerine, daha geniş olan TBMM Tören Salonu'nda yapılması düşünülüyor.

Yoğun gündem

Meclis'i 2021 yılı bütçesine kadar yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

Tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi, Meclis'in gündeminde yer alıyor.

Bu süreçte ayrıca enerji alanına yönelik düzenleme, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi, Tanık Koruma Kanunu'nda değişiklik teklifi ile Türkiye Çevre Ajansı kurulmasına ilişkin teklifin de TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Bu arada Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu TBMM Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek için 2 Ekim Cuma günü saat 10.30'da toplanacak.