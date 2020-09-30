Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığından Prof. Dr. Ali Bozer için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanlarından Prof. Dr. Ali Bozer’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Bozer'in vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Prof. Dr. Bozer, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olduğu dönemde 14 Nisan 1987 tarihinde ülkemizin resmi olarak AB’ye tam üyelik başvurusunu yapmış olup, Türkiye-AB ilişkilerinde oynadığı bu rolle her zaman hatırlanacaktır. Prof. Dr. Bozer’in kederli ailesine Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı camiası olarak başsağlığı ve sabır diliyor, hatırasını tazimle yad ediyoruz.''
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Prof. Dr. Ali Bozer taziyeSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 23:47
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